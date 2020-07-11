تنفيذ مركز شباب لخدمة منطقة الإسكان الاجتماعي بمدينة الفيوم الجديدة- صور

الحجز بعد أسبوع.. ما خطوات الحصول على شقة من الإسكان بالتمويل العقاري؟

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مركز شباب بمنطقة الإسكان الاجتماعي بالمدينة، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار توفير الخدمات اللازمة للفائزين بوحدات وقطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمدينة.

وأشار صميدة إلى أن المشروع إضافة كبيرة للمدينة، ويضم حمام سباحة تدريبيا وحمام سباحة أطفال، وملحق به مبنى خدمات وغرف لتغيير الملابس وملعب ثلاثي وآخر خماسى وصالة جيمانيزيوم، ومنطقة خدمات اجتماعية وتشمل (كافيتريا – مطعم - قاعة أفراح مكتبة).

وتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع مدرسة المتفوقين والتي يتم تنفيذها من خلال الجهاز، حيث إنه من المقرر تشغيلها العام الدراسى القادم وتعد الأولى من نوعها بمحافظة الفيوم.

كما قام رئيس جهاز الفيوم الجديدة بمراجعة أعمال الطرق بمنطقة ١٨٠ فداناً، بجانب المرور على عددٍ من المنشآت بالمدينة لمتابعة أعمال التعقيم بها، وشدد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون فى تنفيذها.