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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم

12:06 م الجمعة 10 يوليه 2020
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم

مسجد الفتاح العليم

كتب - محمود مصطفى:

انطلقت منذ قليل، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم تحديد موضوع الخطبة بعنوان: "منهج الإسلام في التعامل مع الأزمات"، دون مصلين، وتم اختيار الشيخ حجاج الهنداوي قارئا للقرآن الكريم.

وقررت وزارة الأوقاف إعادة فتح المساجد للصلاة أمام المواطنين مع استمرار تعليق صلاة الجمعة في المساجد على أن تؤدى ظهرًا في المنازل، وشاهد البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي:

مسجد الفتاح العليم صلاة الجمعة العاصمة الإدارية الجديدة

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