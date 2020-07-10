بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم
كتب - محمود مصطفى:
انطلقت منذ قليل، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم تحديد موضوع الخطبة بعنوان: "منهج الإسلام في التعامل مع الأزمات"، دون مصلين، وتم اختيار الشيخ حجاج الهنداوي قارئا للقرآن الكريم.
وقررت وزارة الأوقاف إعادة فتح المساجد للصلاة أمام المواطنين مع استمرار تعليق صلاة الجمعة في المساجد على أن تؤدى ظهرًا في المنازل، وشاهد البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي:
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
79254
عدد المصابين
-
22753
عدد المتعافين
-
3617
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
12128406
عدد المصابين
-
6650675
عدد المتعافين
-
551522
عدد الوفيات
إعلان