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وزيرة التخطيط: هناك ضرورة لإعادة ترتيب الأولويات وتحقيق وفر من أوجه الصرف غير الحتمية

04:47 م الأربعاء 01 يوليه 2020
وزيرة التخطيط: هناك ضرورة لإعادة ترتيب الأولويات وتحقيق وفر من أوجه الصرف غير الحتمية

هالة السعيد وزيرة التخطيط

كتب- محمد غايات:

حددت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الضوابط الخاصة بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وكذا الهيئات العامة الاقتصادية، وذلك في ظل تداعيات جائحة فيروس " كورونا" المستجد.

وأشارت وزيرة التخطيط، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى وجود ضرورة لإعادة ترتيب الأولويات، بتحقيق وفر من أوجه الصرف غير الحتمية، وإعادة توجيهها إلى مشروعات ذات عائد تنموي تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للاستثمارات العامة، على أن تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقدير الاعتمادات التي سيتم إعادة توجيهها للمشروعات ذات الأولوية، وسيتم الأخذ في الاعتبار عدم التأثير على تنفيذ المشروعات الخدمية، كما سيتم إدراج الاعتمادات المناسبة لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها.

هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيروس كورونا

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