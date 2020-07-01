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شبورة ورياح وارتفاع الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

05:00 ص الأربعاء 01 يوليه 2020
شبورة ورياح وارتفاع الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

طقس حار

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال أيام (الأربعاء - الخميس - الجمعة).

وأكدت الهيئة أن طقس الأربعاء، حار على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36- 24، والسواحل الشمالية 29- 22، جنوب سيناء 37- 25، وشمال الصعيد 36- 25، وجنوب الصعيد 39- 28.

وأشارت الهيئة إلى أن طقس غدًا الخميس، حار رطب على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 38- 24، والسواحل الشمالية 30- 22، وجنوب سيناء 39- 29، شمال الصعيد 39- 27، وجنوب الصعيد 40- 28.

وتمثلت أبرز الظواهر الجوية في وجود نشاط رياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما تتكون الشبورة في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأكد الهيئة أن طقس الجمعة المقبل شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 39- 24، السواحل الشمالية 30- 22، وجنوب سيناء 38- 29، وشمال الصعيد 40- 27، وجنوب الصعيد 42- 28.

وتمثلت أبرز الظواهر الجوية في وجود نشاط رياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما تتكون الشبورة في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة طقس حار السواحل الشمالية

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