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شاكر: استمرار تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء لمدة عام

11:22 ص الثلاثاء 09 يونيو 2020
شاكر: استمرار تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء لمدة عام

الدكتور محمد شاكر

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم تثبيت سعر خدمة العملاء للسنوات الخمس القادمة، وسوف نستمر في تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء لمدة عام آخر حتى عمل منظومة أخرى.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة رصدت 20 مليار جنيه إضافية كمرحلة أولى لاستكمال مشروعات تدعيم شبكات توزيع الكهرباء.

محمد شاكر فواتير الكهرباء تحصيل رسوم النظافة

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