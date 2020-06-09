رئيس الوزراء: أوقات الأزمات تتطلب إعلامًا قويًّا ينشر الوعي ويدحض الشائعات

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدور الذي يلعبه الإعلام الحقيقي في حياة الشعوب وتقدم الأمم حيوي ومهم، لافتًا إلى أن أوقات الأزمات تتطلب إعلامًا قويًّا قادرًا على نشر الوعي ودحض الشائعات، مؤكدًا اهتمام الحكومة بالتواصل المستمر مع وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية في كل الأحداث والفعاليات، وهو ما مكنها من شرح القرارات والسياسات الحكومية بوضوح سواء للإعلام المحلي أو العالمي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام؛ حيث تم استعراض آليات معالجة الإعلام المصري لأزمة انتشار فيروس "كورونا"، والجهود المبذولة لرفع وعي المواطنين عن الفيروس، وطرق التعامل معه.

وأعرب وزير الدولة للإعلام عن شكره للدعم الذي تلقاه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذا مساندة رئيس الوزراء القوية له؛ لتحقيق استراتيجية الوزارة، من أجل تحقيق أهداف الدولة في توافر المعلومات بطريقة استباقية؛ ما يقطع المجال أمام انتشار الشائعات من الجهات المعادية.

وأشار هيكل إلى أن سياسة الوزارة تقوم على التنسيق الجماعي والتناغم بين كل مؤسسات الدولة في ما يخص الإطار الإعلامي عند تناول الأزمات المختلفة في ظل التطورات والمستجدات على الصعيدين الوطني والدولي، فضلاً عن الالتزام بالشفافية والموضوعية في تناول الأحداث.

وأضاف وزير الدولة للإعلام أنه منذ تكليفه بالمنصب حرص على دراسة كل الملفات التي تعمل الحكومة عليها في جميع الوزارات؛ من أجل تحقيق المصداقية في إيصال المعلومة للمواطنين، موضحاً أن الفترة الماضية شهدت عقد العديد من المؤتمرات الصحفية لعدد من الوزراء بمقر الوزارة، خلال الأحداث المهمة التي مرت بالبلاد.

وأكد هيكل، خلال لقائه رئيس الوزراء، أن وزارة الدولة للإعلام تستهدف تطوير السياسة الإعلامية للدولة في ظل المستجدات الإقليمية والدولية المختلفة؛ لا سيما من خلال تحقيق الاستفادة المثلى من القدرات والخبرات البشرية التي تذخر بها مصر في مجال الإعلام، اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 عن طريق تعظيم مدى تأثير الإعلام الوطني محلياً وخارجياً، ونشر التوعية بجهود مؤسسات الدولة في العملية التنموية التي تشهدها مصر حالياً.

ونوه وزير الدولة للإعلام بأن الوزارة حرصت خلال الفترة الماضية على نقل صورة واضحة عن طريقة تعامل الحكومة مع أزمة كورونا، وأن وجوده ضمن فريق لجنة إدارة أزمة كورونا مكنه من الإطلاع على كل التفاصيل والتوجهات الحكومية في التعامل مع الأزمة، موضحًا أنه بعد معظم اجتماعات اللجنة يتم عقد مؤتمر صحفي يتم بثه على الهواء مباشرة؛ للإعلان بكل شفافية عن سياسة التعامل مع أزمة الفيروس وَفق كل مرحلة.