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​​مدير حديقة الحيوان لـ"مصراوي": مستعدون لاستئناف النشاط

02:30 ص الثلاثاء 09 يونيو 2020
​​مدير حديقة الحيوان لـ"مصراوي": مستعدون لاستئناف النشاط

حديقة الحيوان

كتب- أحمد مسعد:


كشف اللواء محمد رجائي مدير حديقة الحيوان التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استعداد الحديقة لاستئناف النشاط، حال أعلنت الدولة رفع الإجراءات الاحترازية المعمول بها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال رجائي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه طبقًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، تم استغلال فترة إغلاق الحديقة، لتنفيذ أعمال تطوير من الداخل والخارج، وجلب حيوانات جديدة.

وأضاف مدير الحديقة، أنه تم زيادة أعداد المقاعد الخاصة بالجمهور، وتطوير منطقة الطفل التي تم افتتاحها قبل قرار الإغلاق وتنفيذ أعمال صيانة ودهان لأسوار الحديقة.

وتابع: "تم استيراد حيوان الباكا من عائلة الجمال، واستكمال الحيوانات الفردية بثنائي، ومتابعة الولادت الجديدة"، مشيرًا إلى الانتهاء من أعمال تحصين الوبائية للطيور والحيوانات الأخرى، بالإضافة إلى عمل صيانة للأقفاص وأعمال تقليم للأشجار.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بإغلاق كافة الحدائق والمتنزهات العامة في 17 مارس الماضي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

حديقة الحيوان محمد رجائي وزارة الزراعة فيروس كورونا

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