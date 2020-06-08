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عدسة مصراوي ترصد التزام المواطنين بارتداء الكمامات

04:16 م الإثنين 08 يونيو 2020
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كتب- أحمد عبدالمنعم وتصوير محمود بكار:

حرص العديد من المواطنين على ارتداء الكمامات أثناء سيرهم في الشوارع القاهرة، كبار وصغار، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورصدت عدسة "مصراوي" حركة المواطنين في الشوارع، ومدى التزامهم بارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات فيما بينهم.

ارتداء الكمامات فيروس كورونا مكافحة كورونا

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