بالتفاصيل.. وزير الإسكان يكشف عن إنجازات 6 أعوام في عهد السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إن الوزارة تبذل قصارى جهدها في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مجالات الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، وتطوير المناطق غير الآمنة، وغير المُخططة، والتي تم تنفيذها خلال الفترة منذ 2014 وحتى الآن.

وأضاف الجزار، في بيان اليوم الإثنين، أنه بالنسبة إلى مشروع الإسكان الاجتماعي لشريحة الشباب ومحدودي الدخل، تم الانتهاء من تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 51 مليار جنيه، نسبة 38% منها بالمحافظات، وجارٍ تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 37 مليار جنيه، وفي مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، تم الانتهاء من تنفيذ 41424 وحدة، بتكلفة 13 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 15480 وحدة أخرى، بتكلفة 4.6 مليار جنيه.

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: "في مشروع (JANNA) للإسكان الفاخر، تم الانتهاء من تنفيذ 4032 وحدة، بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 36248 وحدة أخرى، بتكلفة 14.5 مليار جنيه. وفي مشروع (سكن مصر) للإسكان المتوسط، تم الانتهاء من تنفيذ 2232 وحدة، بتكلفة 670 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ 67696 وحدة أخرى، بتكلفة 20.3 مليار جنيه".

وأكد الجزار أن جهود الوزارة لا تقتصر على إنشاء الوحدات السكنية فحسب، بل تعمل على تحقيق رغبة المواطنين في تملك مسكنهم الخاص، حيث تم خلال الفترة من 2014 حتى 2020، طرح 328 ألف قطعة أرض لمختلف شرائح المجتمع (أراضي إسكان: اجتماعي – متميز – أكثر تميزاً)، وهذه الأراضي وفرت ملايين الوحدات السكنية.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن الوزارة انتهجت أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة بإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة، التي تشهدها الدولة المصرية في الوقت الحالي منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم التعاقد على 17 مشروعًا بمساحة 19250 فداناً، بإجمالي استثمارات 500 مليار جنيه، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – امتداد الشيخ زايد – حدائق أكتوبر).

ونوه الجزار بأن الدولة اقتحمت ملفاً شائكاً، عانت منه لعشرات السنين، وهو ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق، حيث تم تنفيذ 165.958 ألف وحدة، في 298 منطقة تم تطويرها، بتكلفة 41 مليار جنيه (26 ملياراً للمشروعات + 15 مليارًا قيمة الأراضي)، وجارٍ تم تنفيذ 74.927 ألف وحدة أخرى، فى 59 منطقة جارٍ تطويرها، بتكلفة 22 مليار جنيه (14 ملياراً للمشروعات + 8 مليارات قيمة الأراضي)، كما تم تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 17 منطقة أخرى، بتكلفة إجمالية 318 مليار جنيه، موضحاً أنه تم مؤخرًا تطوير ميدان التحرير، وذلك في إطار مشروعات تطوير القاهرة التاريخية.

وأكد وزير الإسكان أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بمد وتدعيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، من أجل توفير كوب مياه نظيف للمواطنين، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها في الأغراض المخصصة لذلك؛ لا سيما خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، في مجال مياه الشرب، تم الانتهاء من تنفيذ 295 مشروعاً، بتكلفة 38.5 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 62 مشروعاً، بتكلفة 8.3 مليار جنيه.

وأضاف الوزير: "في مجال صرف صحي المدن، تم الانتهاء من تنفيذ 194 مشروعًا، بتكلفة 20 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ54 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية، تصرف على المجاري المائية القربية من نهر النيل بالصعيد، بطاقة 1.2 مليون م3/يوم، بتكلفة 8.9 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 35 مشروعاً، بتكلفة 6.2 مليار جنيه، وفي مجال صرف صحي المناطق الريفية، تم الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي لـ703 قرى، بتكلفة 5.6 مليار جنيه، وجارٍ توصيل خدمات الصرف الصحي لـ169 قرية، بتكلفة 7.5 مليار جنيه".

وأوضح وزير الإسكان أن الوزارة بذلت جهداً كبيراً في تنفيذ مشروعات الطرق، ولا سيما محاور الطرق القومية، من أجل توفير شبكة طرق قوية، تعمل كمواصلات بين أقاليم التنمية الجاري العمل بها، والعمران القائم، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 2345 كم طرق، بتكلفة 13 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 150 كم طرق، بتكلفة 3 مليارات جنيه.

وقال الجزار إن الوزارة شرعت في تنفيذ جيل من المدن الجديدة، وهي مدن الجيل الرابع، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، وتم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ 6068 وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 13260 وحدة بها، كما تم الانتهاء من تنفيذ 178 فيلا، وجارٍ تنفيذ 774 فيلا، وجارٍ تنفيذ 2920 وحدة بالإسكان المختلط والواحة، وتم الانتهاء من الهيكل الخرساني لأول برج بمنطقة الأعمال المركزية، هذا بخلاف أعمال المرافق التى يتم تنفيذها.

وأضاف وزير الإسكان: "جارٍ أيضًا تنفيذ مدينة العلمين الجديدة، لتكون من أهم المدن المطلة على البحر المتوسط، وتم حتى الآن في مشروع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، الانتهاء من تنفيذ 5 مبانٍ، وتشغيل 3 منها (سكن الطلاب – كلية الصيدلة – كلية طب الإسنان)، كما تم الانتهاء من تنفيذ 1920 وحدة بالإسكان الاجتماعي المميز، وتم تسليم 860 وحدة منها، بخلاف مشروعات الطرق، والمرافق، كما تتم أعمال التنمية المختلفة بعدد من المدن الأخرى؛ منها: المنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وغرب أسيوط - ناصر، وغرب قنا، وغيرها".