السياحة تسلم 7 فنادق بجنوب سيناء شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل

كتب- يوسف عفيفي:

تسلم 7 فنادق بمحافظة جنوب سيناء شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وأقرها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، أن عدد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة وصل حتى الآن إلى 132 فندقًا.

وأشار العاصي، في بيان اليوم، إلى أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 7 فنادق جديدة بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء وهم تيرانا دهب، وسويس إن، ودهب باي فيو ريزورت آند سبا، وهابي لايف، وروكيتا، وديارنا، وكورال كوست.

وتهيب وزارة السياحة والآثار، بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.