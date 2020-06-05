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وزير الأوقاف يوقف مدير إدارة الزاوية الحمراء ويحيله للتحقيق في التقصير بالعمل

02:42 ص الجمعة 05 يونيو 2020
وزير الأوقاف يوقف مدير إدارة الزاوية الحمراء ويحيله للتحقيق في التقصير بالعمل

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

قرر وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وقف الشيخ ربيع محمد محمود حسنين، مدير إدارة الزاوية الحمراء بمديرية أوقاف القاهرة، لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان، أن إيقاف مدير إدارة الزاوية الحمراء يأتي لتقصيره وإهماله الشديد في مهام عمله، بناء على المذكرة المقدمة من إدارة التفتيش العام. ​

وزارة الأوقاف إدارة الزاوية الحمراء تهمة التقصير بالعمل محمد مختار جمعة

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