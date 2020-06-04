أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الجمعة، موضحة أن البلاد تشهد شبورة خفيفة صباحًا، وطقسًا مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري ورياحًا معتدلة تنشط أحيانا.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن طقس الجمعة، لطيف على السواحل الشمالية ورياح معتدلة تنشط أحيانا.

وأوضحت أن الطقس ليلا، مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالة وشمال الصعيد ولطيف على جنوب الصعيد.

وقالت الهيئة، يوجد انتشار للسحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من وسط الصعيد ومدن خليج السويس ووسط سيناء.

وأشارت إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط بينما يتأثر شمال وجنوب سيناء بامتداد منخفض السودان يصاحب ذلك تيار هواء في طبقات الجو العليا والذي يجلب سحبًا رعدية من المنطقة المدارية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة 34 20 درجة.

الإسكندرية 27 19 درجة.

شرم الشيخ 39 24 درجة

مطروح 25 16 درجة.

سوهاج 42 25 درجة.

قنا 42 26 درجة.

أسوان 42 27 درجة.