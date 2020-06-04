بروتوكول تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير 400 طن لحوم أضاحي "دفعة أولى"

كتب - محمود مصطفى:

وقع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الخميس، بروتوكول تعاون، بشأن توفير 400 طن لحوم أضاحي كدفعة أولى، وهي عبارة عن رءوس أضاحي يتم توفيرها وذبحها في الوقت الشرعي بمعرفة وزارة التموين، وبإشراف وزارة الأوقاف على جميع مراحل الذبح والتشفية والتجميد والنقل.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أن ذلك يأتي في إطار اهتمامها بالبعد الاجتماعي الذي تقوم به لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وفي ضوء نجاح المشروع نجاحًا مبهرًا في الأعوام السابقة، بما وفر في العام الماضي وحده مليون ومائة وخمسة أطنان لحوم أضاحي، تم توزيعها على مليون ومائة وخمسة آلاف أسرة.