كورونا في 24 ساعة| خطة الحكومة لاستئناف الرياضة وانخفاض الإصابات والوفيات



تعلن الحكومة الأسبوع المقبل الخطة التدريجية لعودة إقامة الشعائر الدينية بالمساجد، واستئناف عدة أنشطة خاصة الرياضية والثقافية.

ووصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس "كورونا المستجد" حتى أمس الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم.

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