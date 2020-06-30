بينهما "شيخ جراحي بني سويف".. "الأطباء" تنعي طبيبين توفيا بكورونا
كتب - أحمد جمعة:
نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور كمال عبدالنبي صالح، استشاري الجراحة العامة وشيخ جراحي بني سويف، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
كما نعت النقابة الدكتور إبراهيم موسى المرادني أخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان بمستشفي المعمورة للطب النفسي، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.
وقدمت نقابة الأطباء التعازي لأسرة الطبيبين ولكل الزملاء.
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