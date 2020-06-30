أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

بينهما "شيخ جراحي بني سويف".. "الأطباء" تنعي طبيبين توفيا بكورونا

12:53 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
بينهما "شيخ جراحي بني سويف".. "الأطباء" تنعي طبيبين توفيا بكورونا

فيروس كورونا

كتب - أحمد جمعة:
نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور كمال عبدالنبي صالح، استشاري الجراحة العامة وشيخ جراحي بني سويف، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

كما نعت النقابة الدكتور إبراهيم موسى المرادني أخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان بمستشفي المعمورة للطب النفسي، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقدمت نقابة الأطباء التعازي لأسرة الطبيبين ولكل الزملاء.

فيروس كورونا كوفيد 19 النقابة العامة للأطباء بني سويف

الخبر التالى:

وزيرة الصحة: بدء استخدام "ريمديسيفير" لعلاج بعض مصابي "كورونا" وتوفير دفعات متتالية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 66754

    عدد المصابين

  • 17951

    عدد المتعافين

  • 2872

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10337836

    عدد المصابين

  • 5609296

    عدد المتعافين

  • 506152

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:عنف وشغب في إثيوبيا بعد مقتل مُغنٍ..والسلطات تقطع الاتصالات والإنترنت