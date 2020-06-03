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محافظة الجيزة تستقبل 495 عائدًا من لبنان.. وتسكينهم بالمدن الجامعية

09:40 م الأربعاء 03 يونيو 2020
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن استقبال نحو 495 مواطنًا مصريًا عائدين من دولة لبنان، على خلفية أزمة كورونا العالمية.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه يجري تسكين العائدين في المدينة الجامعية جامعة القاهرة، وفق الإجراءات المتبعة بهدف فحصهم والتأكد من سلامتهم لمحاصرة الفيروس ومنع انتشاره بين أهالي وأسر العائدين.

وأضاف المحافظ، أن هناك إجراءات متبعة تجرى على العائدين لفحصهم خلال فترة الحجر الصحي التي حددتها الدولة المصرية.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التقى أمس وزير الطيران المدني، لفحص إجراءات عودة حركة الطيران، وعودة المصريين بالخارج.

لبنان الجيزة المدن الجامعية فيروس كورونا كوفيد 19 أحمد راشد

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