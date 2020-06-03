أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

لمناقشة فتح المساجد والنشاط الرياضي.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي

11:05 ص الأربعاء 03 يونيو 2020
لمناقشة فتح المساجد والنشاط الرياضي.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي

مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لمتابعة عدد من الملفات.

وتناقش الحكومة خلال الاجتماع عددًا من الملفات، منها دور العبادة وحركة الطيران والسياحة الخارجية والنشاط الرياضي.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء فتح المساجد

الخبر التالى:

المفتي ناعيًا الدكتور القوصي: "لعب دورًا كبيرًا في نشر وسطية وسماحة الإسلام"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 27536

    عدد المصابين

  • 6827

    عدد المتعافين

  • 1052

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6431438

    عدد المصابين

  • 2945806

    عدد المتعافين

  • 379732

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان