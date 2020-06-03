لمناقشة فتح المساجد والنشاط الرياضي.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي
11:05 ص الأربعاء 03 يونيو 2020
كتب- محمد سامي:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لمتابعة عدد من الملفات.
وتناقش الحكومة خلال الاجتماع عددًا من الملفات، منها دور العبادة وحركة الطيران والسياحة الخارجية والنشاط الرياضي.
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