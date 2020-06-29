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السيسي: أمننا يمتد لكل نقطة يمكن أن تمس حقوق مصر التاريخية

02:09 م الإثنين 29 يونيو 2020
السيسي: أمننا يمتد لكل نقطة يمكن أن تمس حقوق مصر التاريخية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن أمن مصر يمتد إلى كل نقطة يمكن أن تمس حقوق مصر التاريخية.

وأضاف على هامش افتتاح عدة مشروعات في شرق القاهرة منذ قليل: "رغم امتلاكها قدرة شاملة في محيطها الإقليمي لكنها تجنح للسلم ولا تعتدي على أحد، لكنها تتخذ من الإجراءات التي تحفظ حقها.. هذه هي سياساتها التي تتأسس على شرف".​

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