السيسي: أمننا يمتد لكل نقطة يمكن أن تمس حقوق مصر التاريخية
كتب- محمود مصطفى:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن أمن مصر يمتد إلى كل نقطة يمكن أن تمس حقوق مصر التاريخية.
وأضاف على هامش افتتاح عدة مشروعات في شرق القاهرة منذ قليل: "رغم امتلاكها قدرة شاملة في محيطها الإقليمي لكنها تجنح للسلم ولا تعتدي على أحد، لكنها تتخذ من الإجراءات التي تحفظ حقها.. هذه هي سياساتها التي تتأسس على شرف".
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