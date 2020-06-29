كتب- محمد عبدالناصر:

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل، اليوم الإثنين، إلى مجمع الجلاء للقوات المسلحة؛ لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية، والتي تشمل تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، ومطارَي سفنكس والعاصمة.

حضر الاحتفال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أيمن عقل.

وعقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "نقلة حضارية"؛ حيث استعرض الفيلم أهم الأماكن التاريخية التي تتميز بها العاصمة، من بينها قصر البارون الذي كان شاهد عيان على نشأة وتطور واحد من أجمل أحياء القاهرة؛ وهو حي هليوبوليس بمصر الجديدة.

وأكد الفيلم أهمية تطوير حي مصر الجديدة كشريان حيوي يربط القاهرة بالطريق الدائري وطريق السخنة والسويس والإسماعيلية، إلى جانب أهميته التي اكتسبها كأحد ممرات الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه حتى تتم تلبية مطالب الحركة العمرانية ويتم ضمان السيولة المرورية، كان لابد من تحقيق نقلة حضارية لمصر الجديدة بتطويرها.

واستعرض الفيلم الكباري الجديدة والمحاور التي تم تنفيذها في مصر الجديدة، حيث تم تطوير في المرحلة الأولى 10 طرق بإجمالي طول 15 كيلومترًا مع إنشاء 5 كبارٍ بطول 3 كيلومترات، وفي المرحلة الثانية تم تطوير 5 طرق بطول 8 كيلومترات، إلى جانب 5 كبارٍ بإجمالي أطوال 2 كيلومتر، وفي أحياء مدينة نصر تم تطوير 5 طرق بإجمالي طول 13 كيلومترًا مع إنشاء 3 كبارٍ بطول 3 كيلومترات.

وتابع الفيلم: "أما في محور روكسي- رمسيس، فتم تطوير 6 طرق بطول 10 كيلومترات؛ لربط وسط البلد بشرق القاهرة، كما استمرت عمليات التطوير في محور الفريق إبراهيم العرابي الذي يمتد من منطقة جسر السويس باتجاه مدينة بلبيس، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 8 تقاطعات جديدة بإجمالي أطوال 13 كيلومترًا إلى جانب 8 كبارٍ بإجمالي طول 2 كيلومتر.. وفي طريق القاهرة- السويس استمرت عمليات التطوير على مرحلتين؛ في المرحلة الأولى انتهينا من إنشاء الطريق الرابط بين كوبري أبو غزالة والطريق الدائري بطول 8 كيلومترات، مع إنشاء كوبريَّين أمام منطقة جاردينيا، وفي المرحلة الثانية انتهينا من إنشاء طريق بطول 38 كيلومترًا؛ حتى يتم تحقيق آلية الربط بين الدائري الدائري الإقليمي مع الانتهاء من إنشاء 6 كبارٍ في مدينة الرحاب والشروق.

وذكر الفيلم أنه تم تطوير وإنشاء كباري المشاة والتقاطعات في مصر الجديدة. ونوه للأهمية التاريخية لحي مصر الجديدة، مشيرًا إلى تطوير قصر البارون تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذي تعرض إلى الإهمال على مدار السنين.

وأشار الفيلم إلى إنشاء مطار العاصمة الدولي على مساحة 4 كيلومترات مربعة، إلى جانب الانتهاء من تطوير مطار سفنكس الدولي على مساحة 1035 فدانًا.