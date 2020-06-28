إنفوجرافيك.. الاستثمار الأجنبي المباشر يستمر في التدفق على مصر كوجهة أولى للاستثمار بإفريقيا

كتب- محمد عبد الناصر:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافيك، اليوم الأحد، سلَّط من خلاله الضوء على استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على مصر كوجهة أولى للاستثمار في إفريقيا، طبقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2020، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".

فعلى مدار السنوات الماضية بذلت الدولة المصرية، وما زالت، جهوداً حثيثة؛ من أجل خلق بيئة جاذبة للاستثمار واستغلال كل المقومات المتاحة في المجالات، وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات لهم؛ وهو الأمر الذي جعل مصر وجهة للعديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية، وهو ما تعكسه المؤشرات وشهادات المؤسسات الدولية الاقتصادية المعنية.

جاء في الإنفوجراف، زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 11%، ليصل إلى 9 مليارات دولار عام 2019، بما يمثل 20% من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة (45.4 مليار دولار)، وذلك مقارنة بـ 8.1 مليار دولار عام 2018، و7.4 مليار دولار عام 2017، و8.1 مليار دولار عام 2016، و6.9 مليار دولار عام 2015، و4.6 مليار دولار عام 2014.

وأبرز الإنفوجراف، بشأن أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، أنها قد سجلت 126.6 مليار دولار عام 2019، مقارنة بـ73.1 مليار دولار عام 2010، و20 مليار دولار عام 2000.

ووصلت نسبة الأرباح المعاد استثمارها للشركات متعددة الجنسيات من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 41%، وفقاً للإنفوجراف، كما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شمال إفريقيا بنسبة 11%، لتصل إلى 14 مليار دولار مع بقاء مصر الدولة الوحيدة التي ارتفعت التدفقات إليها؛ خصوصًا بعد تأكيد "الأونكتاد" أن الإصلاحات الاقتصادية أسهمت في استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين في البلاد.

وأبرز الإنفوجراف إشارة "الأونكاد" إلى أن مصر تحافظ على مكانتها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا للعام الثالث على التوالي، حيث جاء بعد مصر في عام ٢٠١٩، جنوب إفريقيا التي احتلت المرتبة الثانية، والكونغو في المرتبة الثالثة، ونيجيريا في المرتبة الرابعة، وإثيوبيا في المرتبة الخامسة.

ورصد الإنفوجراف، أهم القطاعات التي تلقت استثماراً أجنبياً في مصر، خلال عام 2019، والمتمثلة في قطاعات (النفط والغاز – الاتصالات – العقارات).

وأبرز الإنفوجراف أهم الدول التي ضخت استثماراً أجنبياً مباشراً في مصر عام 2018/2019، ومنها المملكة المتحدة التي ضخت استثمارات بـ6.4 مليار دولار، وكذلك بلجيكا باستثمارات 2.3 مليار دولار، كما ضخت الولايات المتحدة استثمارات بـ 1.6 مليار دولار، في حين ضخت الإمارات استثمارات بـ1.1 مليار دولار.

وأوضح الإنفوجراف أن مصر احتلت المرتبة الأولى خلال عام 2018، تليها جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية، والكونغو في المرتبة الثالثة، والمغرب في المرتبة الرابعة، وإثيوبيا في المرتبة الخامسة.

وتصدرت مصر أيضاً القارة الإفريقية من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2017، لتحتل المرتبة الأولى، تليها إثيوبيا في المرتبة الثانية، ونيجيريا في المرتبة الثالثة، بينما احتلت غانا المرتبة الرابعة، والمغرب في المرتبة الخامسة، كما تمثلت أهم القطاعات التي تلقت استثماراً أجنبياً في مصر عام 2017، في (الغاز- النقل- الكهرباء). أما بشأن أهم الدول التي ضخت استثماراً أجنبياً مباشراً في مصر عام 2016/2017، فقد شملت المملكة المتحدة باستثمارات 5.5 مليار دولار، وكذلك بلجيكا باستثمارات 2 مليار دولار، والولايات المتحدة باستثمارات 1.8 مليار دولار، في حين ضخت الإمارات استثمارات بقيمة 0.8 مليار دولار.