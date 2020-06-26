مستشفيات العزل تتسلم دواء "رمديسيفير" لعلاج حالات كورونا الحرجة (صور)

من الباب حتى الشاطئ.. وزير السياحة يتفقد عددًا من فنادق الساحل الشمالي

كتب- أحمد جمعة:

بدأ أطباء في عدد من مستشفيات العزل، اليوم الجمعة، استخدام علاج "رمديسيفير"، في علاج الحالات الحرجة المُصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بعدما تسلموا الدفعة الأولى من الدواء.

وقال الدكتور رياض أرمانيوس، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية والعضو المنتدب لشركة "إيفا فارما"، إن الدفعة تتضمن 1100 عبوة تبرعت بها الشركة لصالح مستشفيات وزارة الصحة، والتعليم العالي لعلاج مرضى "كورونا"، إسهاماً في جهود تلك الجهات الوطنية في مكافحة انتشار الفيروس في مصر، وعلاج الآلاف من المصابين.

وأوضح "أرمانيوس"، في بيان اليوم، أنه يتوقع إسهام الدواء في تخفيض مدة شفاء المريض، وبالتالي بقاؤه في مستشفيات العزل لـ"الثلث"، مع إسهامه في تخفيض مدة البقاء على أجهزة التنفس الصناعي، والوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وعن المستشفيات التي تسلمت الدواء، قال إنها تضم كلاً من مستشفى: "أبوخليفة النموذجي، وقصر العيني، والعجوزة النموذجي، وزايد آل نهيان، والعبور، و15 مايو، وعين شمس التخصصي، ومستشفيات وجهات أخرى".

وشدد على أن "رمديسيفير" لن يستخدم في حالات "العزل المنزلي"، وأنه يجب أن يستخدم في المستشفيات وتحت إشراف طبي.

وأكد أن الدواء لن يتواجد إلا في مستشفيات العزل الصحي المُصرح لها باستقبال حالات كورونا، وأن أي طرف يدعي أن بحوزته الدواء للاستخدام خارج المستشفيات ليس سوى "نصاب".

ولفت إلى التزام الشركة بتسليم أي كميات دوائية تُطلب منها من "رمديسيفير" للمستشفيات المصرية، إضافة لتفاوضها مع عدد من البلدان؛ لتصدير الدواء لها في الفترة القليلة المقبلة، موضحًا أنها تضم دولًا من شرق أوروبا وأفريقيا ودولًا عربية.