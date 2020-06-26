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وضع علامات التباعد بين المصلين بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة - صور

04:09 م الجمعة 26 يونيو 2020
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كتب - محمود مصطفى:
انتهت وزارة الأوقاف، من وضع علامات التباعد بين المصلين، بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، بمدينة القاهرة، استعدادا للفتح، فجر غد السبت.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، أن ذلك يأتي في إطار اهتمامها بالمساجد، والعمل على نظافتها وتطهيرها وتعقيمها لاستقبال المصلين على مستوى الجمهورية فجر غدا السبت.

ودعت وزارة الأوقاف، المولى عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

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علامات التباعد فتح المساجد مسجد السيدة نفيسة

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