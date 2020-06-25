وزير النقل يتابع استكمال وصول الدفعة الأولى من عربات السكة الحديد

كتب- أسامة علي:

أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل، متابعة استكمال أعمال تنزيل الدفعة الأولى من عربات الركاب الجديدة وعددها 22 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية بميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب بتكلفة إجمالية مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

وقال وزير النقل، في بيان، اليوم الخميس، إن الصفقة تعتبر إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإحداث نقلة نوعية كبيرة وشاملة في الخدمة المقدمة لجمهور الركاب بالسكك الحديدية.

وأضاف الوزير، أنه تم التعاقد أيضا على توريد 6 قطارات، وصيانة لمدة 6 سنوات من شركة تالجو الإسبانية بقيمة 157 مليون يورو ومتوقع وصول أول قطار من هذه الصفقة في مارس 2021، مشيرًا إلى أنه بالتوازي مع هذه الصفقات الجديدة فإنه يتم تطوير الأسطول الحالي من عربات الركاب حيث يتم تطوير 200 عربة عادية بالتعاون مع مصنع سيماف، كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل 90 عربة إسباني في ورش أبوراضي.

وأوضح الوزير، أن الصفقة ستساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وتحقيق طفرة كبيرة ونقلة نوعية هائلة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب خاصة أن ذلك يتزامن مع مشروعات تحديث أعمال البنية الأساسية للهيئة الجارية من نظم إشارات وتطوير مزلقانات وتجديد قضبان، لافتا إلى أن كافة هذه الإجراءات والمشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها سينتج عنها زيادة معدلات السلامة والأمان في تشغيل القطارات.​