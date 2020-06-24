وزير النقل: وصول الدفعة الأولى من عربات الركاب الجديدة للسكة الحديد​

كتب- أسامة علي:

أعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير، استقبال ميناء الإسكندرية، الدفعة الأولى من عربات الركاب الجديدة بواقع 22عربة جديدة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، التي تعد الصفقة الأكبر والأضخم فى تاريخ سكك حديد مصر التى كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسى المجرى بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو.

وأكد وزير النقل، أن العربات التي وصلت إلى ميناء الإسكندرية هي 22عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية لافتا إلى أن هناك عدد 10عربات أخرى جديدة للركاب تمثل الجزء الثانى من الدفعة الأولى تم شحنها من ميناء( سان بطرسبرج) بروسيا وستصل خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقى العربات على دفعات بمعدل 35عربة لكل دفعة وذلك وفقاً للجدول الزمني المحدد.

وأضاف الوزير، أن صفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

ولفت الوزير، إلى أن الصفقة ستساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وتحقق طفرة كبيرة ونقلة نوعية هائلة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب مضيفاً إلى أنه سيتم تركيب العربات الجديدة التي وصلت والعربات الجديدة التي ستصل تباعا مع الجرارت الجديدة ليرى المواطن خلال الشهر القادم بدء تشغيل عدد من القطارات المكونة من جرارات وعربات كلها جديدة للارتقاء بمستوى الخدمة ، وذلك في اطار خطة تشغيل جديدة و شاملة لتشغيل السكة الحديد تعتمد على تقديم أعلى مستوى من الخدمة لجمهور الركاب.

​