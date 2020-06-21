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الإفتاء: غُرة شهر ذي القعدة غدًا

07:40 م الأحد 21 يونيو 2020
الإفتاء: غُرة شهر ذي القعدة غدًا

دار الإفتاء المصرية

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدًا الاثنين، الـ22 من يونيو 2020، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1441 هجرية.

وتقدمت دار الإفتاء المصرية بالتهنئة بهذه المناسبة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمتين العربية والاسلامية، داعية المولى (عز وجل) أن يعيد عليها هذه الأيام بالخير واليمن والبركات.

دار الإفتاء المصرية شهر ذي القعدة السيسي عبدالفتاح السيسي

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