حتى الخميس.. "القوى العاملة": 1.6 مليون عامل غير منتظم يصرفون منحة الـ500 جنيه



كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن اللجنة الوزارية التي تضم الوزارات والجهات المعنية، المشكلة لرعاية العمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة (كوفيد-19)، هي التي حددت موعد صرف الدفعة الثانية، باعتباره مناسبًا، خصوصًا أن الفترة لن يكون فيها أي صرف لأي حسابات سوى للعمالة غير المنتظمة، فضلًا عن أن الفترة التالية بعد هذا التاريخ سوف تبدأ عمليات الجرد داخل هيئة البريد إلى نهاية الشهر، وعليه يمكن تلافي الزحام على الفروع وضمان سرعة وسهولة الصرف حرصًا على سلامة المواطنين والعاملين.

يأتي ذلك في إطار بدء الحكومة، اليوم الأحد، وحتى الخميس المقبل، صرف الدفعة الثانية من المنحة الرئاسية لنحو مليون و600 ألف و216 عاملًا غير منتظم، يصرفون ما يزيد على 800 مليون جنيه، للفئة المتضررة من فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه.

وحسب بيان اليوم، تصرف المنحة من خلال ماكينات الصرف الآلي بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى التي انتهى صرفها في 14 مايو الماضي، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل الصرف بـ24 ساعة.

وأضاف سعفان أن الصرف سيتم من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلي على مستوى الجمهورية، منوهًا بإمكانية الصرف للمواطن من أية ماكينة صراف محددة دون خصم أية عمولات، مشيراً إلى أنه تم تقسيم الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثانية من المنحة على شرائح يومية؛ لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث تكون 260 ألف مستحق يوميًّا، وسترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق على تليفونه الشخصي رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ24 ساعة؛ لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي وضمانًا لسلامة المستحقين.

وأكد وزير القوى العاملة أن صرف المرحلة الأولى أثبت بالتجربة أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتوفر الدعم اللازم لهم في وقت المحن، منوهًا بأن كل جهات الدولة المعنية أسهمت بدور مهم في مرحلة صرف الدفعة الأولى التي استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والظهور بمظهر حضاري يليق بالدولة المصرية.

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