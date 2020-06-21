محافظ الجيزة يتفقد لجان الثانوية العامة بجنوب الجيزة والدقي

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقدية لمتابعة الامتحانات شملت المرور على عدد من اللجان للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان أداء الطلاب الامتحانات في مناخ ملائم.

وتفقد راشد، مدرستي الجيزة الإعدادية بنات والأورمان الثانوية بأحياء جنوب الجيزة والدقي، مشيراً أنه تم تفعيل كافة الإجراءات الاحترازية على أكمل وجه لافتاً إلى أنه قبل الدخول للجان قد تم إجراء الكشف الحراري على الطلاب مروراً بدخولهم إلى كبائن وبوابات التعقيم وارتداء الكمامات وتطهير الأيدي لكي يتمكنون من دخول اللجنة الامتحانية في ضوء الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحفاظ على سلامة الطلاب.

وأكد محافظ الجيزة، وجود غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة تعمل بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لمتابعة سير الامتحانات بجميع اللجان، للتعامل الفوري مع أية شكوى وسرعه حلها للعمل على توفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب.

وبعث محافظ الجيزة برسالة طمأنة إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن وأشار أن جميع اللجان التي يجري بها الامتحانات تم تأمينها بالكامل من الخارج بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة إلى جانب قيام أجهزة الأمن بالإشراف على تأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابات.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز، بعدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء والمراكز على مدار اليوم.

وناشد محافظ الجيزة، أولياء الأمور بعدم التكدس بمحيط اللجان والتعاون مع قوات التأمين حرصًا على صحتهم ولتوفير مناخ هادئ لأبنائهم أثناء أداء الامتحان لافتاً أنه من المقرر أن يخوض الامتحانات بمحافظة الجيزة ٦٩٨٤٩ طالبا وطالبة بعدد ١٩٣ لجنة أساسية و ٣٧ لجنة احتياطية.