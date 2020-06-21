أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الأوقاف: "شرف الجندية المصرية" موضوع خطبة الجمعة المقبلة بمسجد محمد علي

12:17 ص الأحد 21 يونيو 2020
الأوقاف: "شرف الجندية المصرية" موضوع خطبة الجمعة المقبلة بمسجد محمد علي

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:


حددت وزارة الأوقاف المصرية " شرف الجندية المصرية " ليكون موضوع خطبة الجمعة المقبلة، و التي ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد محمد على بالقلعة.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن دعم قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والاصطفاف الوطني خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواقفه الوطنية ومواجهة قوى الإرهاب والشر والتحديات والمخاطر الراهنة، والدفاع عن حقوق و مكتسبات الدولة الوطنية والأمة العربية والسلام الإقليمي والدولي هو واجب الوقت على كل وطني شريف يعشق وطنه ويكون على استعداد للتضحية في سبيله بالنفس والنفيس فعلًا لا قولَا.

وزارة الأوقاف مسجد محمد علي الجندية المصرية محمد مختار جمعة

الخبر التالى:

ماذا يعني توجه مصر إلى مجلس الأمن لحل خلافات سد النهضة؟.. خبراء يجيبون

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 53758

    عدد المصابين

  • 14327

    عدد المتعافين

  • 2106

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8863037

    عدد المصابين

  • 4718284

    عدد المتعافين

  • 464892

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أول تعليق من واشنطن على تصريح السيسي بشأن ليبيا