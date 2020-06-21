الأوقاف: "شرف الجندية المصرية" موضوع خطبة الجمعة المقبلة بمسجد محمد علي
كتب- محمود مصطفى:
حددت وزارة الأوقاف المصرية " شرف الجندية المصرية " ليكون موضوع خطبة الجمعة المقبلة، و التي ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد محمد على بالقلعة.
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن دعم قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والاصطفاف الوطني خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواقفه الوطنية ومواجهة قوى الإرهاب والشر والتحديات والمخاطر الراهنة، والدفاع عن حقوق و مكتسبات الدولة الوطنية والأمة العربية والسلام الإقليمي والدولي هو واجب الوقت على كل وطني شريف يعشق وطنه ويكون على استعداد للتضحية في سبيله بالنفس والنفيس فعلًا لا قولَا.
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