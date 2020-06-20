أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

القوى العاملة: صرف 185 مليون جنيه لـ177 ألف عامل بالسياحة

04:36 م السبت 20 يونيو 2020
القوى العاملة: صرف 185 مليون جنيه لـ177 ألف عامل بالسياحة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، استكمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة، في صرف إعانات الطوارئ للعاملين في قطاع السياحة، والتي تصل إلى 185 مليونا و397 ألفًا و313 جنيهًا، لنحو 177 ألفًا و746 عاملاً يعملون في 2150 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا المستجد".

وبحسب بيان اليوم، يأتي الصرف بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من (كوفيد-19).

وأوضح الوزير، أن إجمالي أعداد المتقدمين بقطاع السياحة للصندوق لصرف الإعانات المتضررين من وباء "كورونا" وصل حتى الآن إلى 3800 منشاة، وبعد استكمال الصرف يتبقى 1650 منشأة سياحية جارٍ استكمال بياناتهم تمهيدًا للصرف.

وأكد سعفان، أنه تم وضع قواعد خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يراجعها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.

محمد سعفان وزارة القوى العاملة قطاع السياحة فيروس كورونا

الخبر التالى:

السيسي: اللي بيحاول يستخدم السلاح في لبييا لا هيعدي شرق ولا غرب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 52211

    عدد المصابين

  • 13928

    عدد المتعافين

  • 2017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8785989

    عدد المصابين

  • 4645502

    عدد المتعافين

  • 463150

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي: أي تدخل من الدولة المصرية في ليبيا بات له الشرعية الدولية