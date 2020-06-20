أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

السيسي لقوات الجيش: كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو خارجها

01:19 م السبت 20 يونيو 2020
السيسي لقوات الجيش: كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو خارجها

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عناصر القوات الجوية في نطاق المنطقة الغربية العسكرية.

وقال السيسي، خلال جولته التفقدية، لعناصر القوات المسلحة: أنا سعيد جدا أكون معاكم النهاردة للاطمئنان على الكفاءة العالية للقوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ أي مهام.

وأضاف الرئيس: الجيش المصري قوي ومن أقوى جيوش المنطقة، ولكنه جيش رشيد بيحمي مش بيهدد بيأمن مش بيعتدي ودي عقيدة الجيش التي لا تتغير.

وتابع: متأكد لو احتجنا منكم تضحيات وهنا بنبذل تضحيات كبيرة جدا، كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس السيسي خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة المنطقة الغربية العسكرية السيسي

الخبر التالى:

الصحة: ممرات آمنة لأصحاب الأمراض المزمنة بالعيادات الخارجية للمستشفيات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 52211

    عدد المصابين

  • 13928

    عدد المتعافين

  • 2017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8477948

    عدد المصابين

  • 4444418

    عدد المتعافين

  • 452225

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي لقوات الجيش: كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو خارجها