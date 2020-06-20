السيسي لقوات الجيش: كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو خارجها

كتب- محمد نصار:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عناصر القوات الجوية في نطاق المنطقة الغربية العسكرية.

وقال السيسي، خلال جولته التفقدية، لعناصر القوات المسلحة: أنا سعيد جدا أكون معاكم النهاردة للاطمئنان على الكفاءة العالية للقوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ أي مهام.

وأضاف الرئيس: الجيش المصري قوي ومن أقوى جيوش المنطقة، ولكنه جيش رشيد بيحمي مش بيهدد بيأمن مش بيعتدي ودي عقيدة الجيش التي لا تتغير.

وتابع: متأكد لو احتجنا منكم تضحيات وهنا بنبذل تضحيات كبيرة جدا، كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس السيسي خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.