بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم

كتب- محمد نصار:



بدأت قبل قليل، شعائر صلاة الجمعة بمسجد الفتاح العليم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي الجمعة الرابعة، منذ تعليق الجمع والجماعات في 21 مارس الماضي.



وتدور خطبة اليوم حول "أدب المحن" (الأدب مع الله عز وجل.. والأدب مع الخلق)، وهو الموضوع وهو الموضوع الذي حددته وزارة الأوقاف للشيخ أحمد دسوقي مكي مدير إدارة نشر الدين والحياة، حيث يؤدي خطبة وصلاة الجمعة اليوم من المسجد.



وأكدت الأوقاف، عدم اتخاذها أي قرار حتى الآن بشأن فتح المساجد أمام المصلين سواء لصلاة الجمعة أو لأي صلاة، مؤكدة أن الأمر متروك لقرار لجنة إدارة أزمة كورونا في مجلس الوزراء، والتي أعلنت في وقت سابق دراسة فتح دور العبادة اعتبارا من أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا وطبقا لتطورات الموقف الصحي.



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