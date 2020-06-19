اليوم.. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 14 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه اليوم الجمعة، عن مناطق (مساكن عين الصيرة– أرض الجمعية منطقة أبوسفين- مصر القديمة- مساكن روضة السيدة زينب- حي الخليفة- الإباجية- ومستشفى مبرة)، لمدة 14 ساعة.

وأضافت الشركة، في بيان، أن قطع الخدمة اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا اليوم الجمعة وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف ليل نفس اليوم، وذلك لأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 800 مللي المتعارض مع أعمال محطة مترو انفاق الملك الصالح بمنطقة مصر القديمة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​