54 خدمة.. تشغيل البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات تجريبيًا لمدة شهرين

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وجود تنسيق مستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمحافظات من أجل تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين بداية من شهر يوليو 2020 ولمدة شهرين كتشغيل تجريبي، على أن يتم اعتبار البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات مستقبلاً هي المنفذ الأساسي لاستقبال طلبات بعض الخدمات المقدمة للمواطنين بالإدارة المحلية.

وأضاف شعراوي، في بيان، اليوم الخميس، أنه يجري الإعداد لتوقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط وهيئة البريد المصري والجهات التي ستتعاون لتنفيذ هذا الملف بالمحافظات.

وأوضح الوزير، أن عدد الخدمات التي سيتم إتاحتها على البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات ستصل إلى حوالي 54 خدمة ومن بينها طلبات تجديد رخص الإشغال والحصول على باكيات بالأسواق وقيد اتحاد شاغلين وسداد مديونيات وسداد أقساط إيجار وتصالح عن محضر وبيان صلاحية موقع وتجديد ترخيص أعمال بناء والتنازل عن رخصة مباني والتصالح في مخالفات المباني وتصالح عن مخالفة وتصريح الحفر وتشغيل مصعد وتوصيل مرافق دائمة ومطابقة شهادة صلاحية المبنى وإخطار بتغيير نوع الاستغلال للعقار وتعديل رخصة محل.

وقال شعراوي، إنه وجه المحافظين بعدد من التكليفات لتنفيذ بعض الإجراءات اللازمة لتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وعلى رأسها المتابعة المباشرة لملف المراكز التكنولوجية وتحسين الخدمات وإتاحتها إلكترونياً وتطوير منافذ أدائها.

كما وجه وزير التنمية المحلية، بسرعة الانتهاء من أعمال توحيد المستندات والرسوم للخدمات على مستوى (مراكز – مدن – أحياء) المحافظة والمعمول بها في المراكز التكنولوجية، وسرعة التعاقد مع الشركات الموكل لها تنفيذ التعامل مع المواطنين والدفع الإلكتروني ويمكن الاستعانة بالنماذج المعمول بها في محافظة القاهرة.

وشدد شعراوي، على سعي الوزارة بصورة دائمة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على رضاهم عنها.

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