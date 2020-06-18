السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن توريد 1300 عربة سكة حديد

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 14 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي.

وتبلغ قيمة الصفقة نحو مليار و16 مليونا و50 ألف يورو والموقعة بتاريخ 12 ديسمبر 2019.​