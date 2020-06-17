فرج عامر يطالب بإطلاق اسم "عبدالعال" على إحدى قاعات البرلمان

كتب- مصراوي:

طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة إطلاق اسم الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على أحد قاعات المجلس، عرفانا بدوره في قيادة المجلس، وتحلية بالحكمة والصبر واحتواء الجميع.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، واستعرض "عامر"، تقييمه لأداء المجلس خلال مدة عمله الماضية.

وشدد عامر، في كلمته، على أهمية ما قام به المجلس لصالح استقرار الوطن وسلامة المواطن، ودعم خطة تنمية الدولة وتعزيز البنية التشريعية المصرية، متابعا: إنجازات المجلس تفوق أي برلمان سابق، وأدينا مهمتنا أمام الله والوطن.