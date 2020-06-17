فرج عامر يطالب بإطلاق اسم "عبدالعال" على إحدى قاعات البرلمان
كتب- مصراوي:
طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة إطلاق اسم الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على أحد قاعات المجلس، عرفانا بدوره في قيادة المجلس، وتحلية بالحكمة والصبر واحتواء الجميع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، واستعرض "عامر"، تقييمه لأداء المجلس خلال مدة عمله الماضية.
وشدد عامر، في كلمته، على أهمية ما قام به المجلس لصالح استقرار الوطن وسلامة المواطن، ودعم خطة تنمية الدولة وتعزيز البنية التشريعية المصرية، متابعا: إنجازات المجلس تفوق أي برلمان سابق، وأدينا مهمتنا أمام الله والوطن.
الخبر التالى:"البحوث الفلكية" يرد على أنباء نهاية العالم الأحد المقبل
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
47856
عدد المصابين
-
12730
عدد المتعافين
-
1766
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
8202176
عدد المصابين
-
4274149
عدد المتعافين
-
443573
عدد الوفيات
إعلان