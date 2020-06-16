عبد العال: الفلاح مشطوب من الموازنة.. وبرلمانية: يحتاج وقفة إنسانية

كتب - مصراوي:

انتقدت النائبة مى البطران، عضو مجلس النواب، مخصصات الفلاح بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، مشيرة إلى أنه رغم حديث العديد من النواب عن مشكلات الفلاح وتدني أوضاعه، إلا أن الحكومة لم تحرك ساكنا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

وعقب الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس قائلا، الفلاح مشطوب من الموازنة، لتعقب البطران مرة أخرى، قائلة، يبدو من الموازنة أن المقصود هو أن يقهر الفلاح.

وطالبت البطران، بضرورة التكافل الزراعي، قائلة، الفلاح يشكل جزءا من الأمن القومي للبلاد، ويحتاج وقفة إنسانية تكافلية، لثبات الدولة واستقرارها.

وقالت، رغم تأييدى لدعم المصنعين الذي بلغ أكثر من مليار جنيه، إلا أننى ضد تجاهل الفلاح وتخصيص ٥٠ مليون فقط له.

وتابعت، تكلم العديد من النواب عن الفلاح، ولكن لا حياة لمن ينادي.