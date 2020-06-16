أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

عبد العال: الفلاح مشطوب من الموازنة.. وبرلمانية: يحتاج وقفة إنسانية

11:07 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
عبد العال: الفلاح مشطوب من الموازنة.. وبرلمانية: يحتاج وقفة إنسانية

الدكتورة مي البطران

كتب - مصراوي:

انتقدت النائبة مى البطران، عضو مجلس النواب، مخصصات الفلاح بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، مشيرة إلى أنه رغم حديث العديد من النواب عن مشكلات الفلاح وتدني أوضاعه، إلا أن الحكومة لم تحرك ساكنا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

وعقب الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس قائلا، الفلاح مشطوب من الموازنة، لتعقب البطران مرة أخرى، قائلة، يبدو من الموازنة أن المقصود هو أن يقهر الفلاح.

وطالبت البطران، بضرورة التكافل الزراعي، قائلة، الفلاح يشكل جزءا من الأمن القومي للبلاد، ويحتاج وقفة إنسانية تكافلية، لثبات الدولة واستقرارها.

وقالت، رغم تأييدى لدعم المصنعين الذي بلغ أكثر من مليار جنيه، إلا أننى ضد تجاهل الفلاح وتخصيص ٥٠ مليون فقط له.

وتابعت، تكلم العديد من النواب عن الفلاح، ولكن لا حياة لمن ينادي.

مى البطران مجلس النواب الموازنة العامة للدولة علي عبد العال

الخبر التالى:

رئيس أكتوبر الجديدة: جاري الانتهاء من محطة رافع صرف لخدمة الإسكان الاجتماعي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 47856

    عدد المصابين

  • 12730

    عدد المتعافين

  • 1766

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8202176

    عدد المصابين

  • 4274149

    عدد المتعافين

  • 443573

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد تسجيل 47 ألف حالة.. الصحة تكشف أعلى 4 محافظات وأقل 5 إصابة بكورونا