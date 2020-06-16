الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء.. وتوجه 3 نصائح للمواطنين

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الأربعاء، موضحة أن الأحوال الجوية تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدلات بقيم تتراوح بين 3-4 درجات مئوية.

وقالت "شاكر" لمصراوي، إنه من المتوقع أن يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على جنوب البلاد معتدل على السواحل الشمالية للبلاد أثناء النهار يكون لطيف ليلا على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وأشارت شاكر، إلى أن درجات الحرارة تتراوح على القاهرة والوجه البحري بين 37-38 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة، وعلى شمال الصعيد 41، وعلى جنوب الصعيد 43 درجة مئوية.

ونصحت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، بتناول المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، والابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة خلال ساعات النهار.​