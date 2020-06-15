بالصور.. آخر تطورات العمل في محطة مترو أنفاق الهايكستب
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كتب - مصراوي:
نشرت شركة المقاولون العرب، على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورا جديدة لمحطة مترو أنفاق الهايكستب ضمن مشروع المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو.
وكشفت وزارة النقل، عن حجم الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال ٦ سنوات، في قطاع مترو الأنفاق.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها علي مشروعات مترو الانفاق خلال الـــ 6 سنوات السابقة 33.1 مليار جنيه وجاري تنفيذ مشروعات بتكلفة 200 مليار جنيه ومخطط البدء في تنفيذ مشروعات أخري جاري دراستها بتكلفة تقديرية 300 مليار جنيه.
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