توقعات بأمطار وانخفاض حرارة لمدة 72 ساعة.. الأرصاد: الأربعاء حار

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأحد يشهد تغيرا ملحوظا في درجات الحرارة عن اليومين الماضيين، حيث تراجعت الحرارة إلى 33 و34 درجة، بعد أن سجلت 39 و38 درجة يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وأضافت شاكر لمصراوي اليوم، أن الطقس سيكون مائلا للحرارة أثناء ساعات النهار، ولطيف في الساعات المتاخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، على أغلب المناطق.

وتابعت: سجلت درجات الحرارة على القاهرة 34 درجة، والسواحل الشمالية 28 دجرة، وجنوب سيناء 37 درجة، وتراوحت على شمال وجنوب الصعيد من 36 وحتى 44 درجة.

وأكدت أن فرص سقوط الأمطار مازالت موجودة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء لكنها ستكوت خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية، لافتة إلى أن الرياح ستكون معتدلة على القاهرة ومعظم المناطق الشمالية، بالإضافة لوجود نسمة هواء لطيفة تقلل الاحساس بالحرارة، بالإضافة لوجود نشاط الرياح مثير للأتربة على شمال وجنوب الصعيد.

وأوضحت أنه بداية من الثلاثاء المقبل سترتفع درجة الحرارة بشكل تدريجي، لتصل يوم الأربعاء لـ38 درجة، ثم تعود للمعدل الطبيعي يوم الخميس.

وأشارت إلى أن سبب ارتفاع درجة الحرارة، يعود لامتداد منخفض السودان الموسمي، الذي يرفع نسبة الرطوبة.