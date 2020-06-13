محافظ القاهرة: تصميم لافتات محلات القاهرة الخديوية أسوة بميدان التحرير

كتب- محمد نصار:



تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم، ميداني التحرير ورمسيس والشوارع الواقعة بينهما.



وطالب محافظ القاهرة، خلال الجولة، بتوحيد تصميم لافتات المحلات بمنطقة القاهرة الخديوية بنفس الشكل الذي تم تنفيذه بميدان التحرير ليتناسب مع الطابع المعماري بالمنطقة.



وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة رفع الأكشاك العشوائية بميدان رمسيس ورفع كافة الإشغالات بالشوارع الجانبية المتفرعة من الميدانين ورفع كفاءة الحدائق الموجودة بالجزر الوسطى والأسوار المحيطة بها وإعادة طلاء البردورات ورفع كفاءة الإنارة مع تطهير وتعقيم الشوارع بعد إزالة الإشغالات.

