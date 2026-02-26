إعلان

سد النهضة.. خبير يكشف كيف تسرب 6.5 مليار متر مكعب من بحيرة السد؟

كتب : عمرو صالح

07:00 ص 26/02/2026

سد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن تسرب مليارات من مياه بحيرة سد النهضة خلال السنوات الماضية، التي تحتجز حاليا ما يقرب من 64 مليار متر مكعب من المياه.

وقال "شراقي" في تصريحات لمصراوي، أن الدراسات والأبحاث العلمية التي جرت حول مياه بحيرة سد النهضة خلال السنوات الماضية، أكدت تسرب حوالي 6.5 مليار متر مكعب من المياه بين الفوالق والتشققات الأرضية لبحيرة السد فضلا عن تسرب جزء كبير بممرات المياه المجاورة لمدخل البحيرة، قبل وصولها نظرا لامتلاء الكلي للبحيرة.

وأوضح شراقي أن تسرب المياه نتج عن تحرك في الصخور الأرضية المتواجدة بباطن السد مما نتج عنه ارتفاع بعدد الزلازل بالمنطقة من 5 زلازل سنويا إلى 286 زلزال، مشيرا إلى أن أغلبها يقع في منطقة الأخدود الإفريقي.

ولفت شراقي إلى أن المنطقة المقام عليها سد النهضة الإثيوبي معروفة بنشاطها الزلزالي كثيرا ما تتعرض لهزات أرضية تسجل أرقام عالية.

الدكتور عباس شراقي بحيرة سد النهضة سد النهضة

لمناقشة التشريعات والاتفاقيات الدولية.. "البرلمان" يستأنف جلساته العامة
تعدي بالضرب على رجل وزوجته داخل منزلهما بكفر الشيخ والداخلية تكشف التفاصيل
مفتي الجمهورية: خلف كل (لا) شرعية حكمة تحفظنا
مودي يؤكد وقوف الهند إلى جانب إسرائيل.. ونتنياهو: أنت أخي
ابتكار علمي جديد.. "بكتيريا جائعة" تستهدف السرطان

