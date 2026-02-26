كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن تسرب مليارات من مياه بحيرة سد النهضة خلال السنوات الماضية، التي تحتجز حاليا ما يقرب من 64 مليار متر مكعب من المياه.

وقال "شراقي" في تصريحات لمصراوي، أن الدراسات والأبحاث العلمية التي جرت حول مياه بحيرة سد النهضة خلال السنوات الماضية، أكدت تسرب حوالي 6.5 مليار متر مكعب من المياه بين الفوالق والتشققات الأرضية لبحيرة السد فضلا عن تسرب جزء كبير بممرات المياه المجاورة لمدخل البحيرة، قبل وصولها نظرا لامتلاء الكلي للبحيرة.

وأوضح شراقي أن تسرب المياه نتج عن تحرك في الصخور الأرضية المتواجدة بباطن السد مما نتج عنه ارتفاع بعدد الزلازل بالمنطقة من 5 زلازل سنويا إلى 286 زلزال، مشيرا إلى أن أغلبها يقع في منطقة الأخدود الإفريقي.

ولفت شراقي إلى أن المنطقة المقام عليها سد النهضة الإثيوبي معروفة بنشاطها الزلزالي كثيرا ما تتعرض لهزات أرضية تسجل أرقام عالية.

