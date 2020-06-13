أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

بعد قرار مد الحظر.. "التنمية المحلية": لا تغيير في مواعيد عمل المحلات خلال الفترة المقبلة

10:58 ص السبت 13 يونيو 2020
بعد قرار مد الحظر.. "التنمية المحلية": لا تغيير في مواعيد عمل المحلات خلال الفترة المقبلة

محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه لا يوجد أي تغيير في طريقة ونظام عمل المحلات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف قاسم، لمصراوي، اليوم السبت: مواعيد عمل المحلات كما هي دون أي تغيير فيما عدا زيادة مدة العمل ساعة يوميا وفق ما أعلنته الحكومة ليبدأ الإغلاق من الساعة السادسة بدلا من الخامسة مساء.

وكان مجلس الوزراء، أعلن الخميس الماضي حزمة قرارات ضمن خطة التعايش للمرحلة المقبلة حتى نهاية شهر يونيو الجاري، تضمنت مد فترة عمل المحلات ساعة يوميًا حتى السادسة مساء بدلا من الخامسة.

التنمية المحلية مواعيد عمل المحلات خالد قاسم حظر التجوال فيروس كورونا

الخبر التالى:

عبر الـATM ودون عمولات.. 8 إجراءات جديدة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 41303

    عدد المصابين

  • 11108

    عدد المتعافين

  • 1422

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7477428

    عدد المصابين

  • 3791875

    عدد المتعافين

  • 419373

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:فاوتشي: علاج كورونا سيأتي قبل اللقاح.. والإصابات "قد تخرج عن السيطرة"