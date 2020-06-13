بعد قرار مد الحظر.. "التنمية المحلية": لا تغيير في مواعيد عمل المحلات خلال الفترة المقبلة

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه لا يوجد أي تغيير في طريقة ونظام عمل المحلات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف قاسم، لمصراوي، اليوم السبت: مواعيد عمل المحلات كما هي دون أي تغيير فيما عدا زيادة مدة العمل ساعة يوميا وفق ما أعلنته الحكومة ليبدأ الإغلاق من الساعة السادسة بدلا من الخامسة مساء.

وكان مجلس الوزراء، أعلن الخميس الماضي حزمة قرارات ضمن خطة التعايش للمرحلة المقبلة حتى نهاية شهر يونيو الجاري، تضمنت مد فترة عمل المحلات ساعة يوميًا حتى السادسة مساء بدلا من الخامسة.

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