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49 معلمًا.. التعليم والهجرة يبحثان سبل عودة البعثة التعليمية في الصومال

04:30 م الجمعة 12 يونيو 2020
49 معلمًا.. التعليم والهجرة يبحثان سبل عودة البعثة التعليمية في الصومال

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

كتب - أسامة علي:

تواصل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، لبحث سبل عودة عدد من العاملين ضمن بعثة وزارة التربية والتعليم بدولة الصومال في ظل انتشار جائحة "كورونا".

جاء ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية برعاية أبنائها في الخارج، في ظل الأوضاع التي يمر بها دول العالم بسبب انتشار جائحة "كورونا".

وأوضح شوقي، أنه وردت استغاثة من المعلمين العاملين في دولة الصومال ضمن بعثة وزارة التربية والتعليم، يرغبون في العودة إلى مصر، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع وزيرة الدولة للهجرة على السعي لتنسيق رحلة لإعادة المعلمين من الصومال.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن عدد أفراد البعثة بلغوا 49 معلمًا في عدد من ولايات دولة الصومال، ضمن التعاون بين البلدين.

وبدورها أكدت مكرم، أن الدولة لم ولن تدخر جهدًا في رعاية أبنائها بالخارج، خاصة عقب توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة مختصة بوضع آليات عودة العالقين من الخارج برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات الهجرة والخارجية والصحة والطيران والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي، وكافة الجهات المعنية بشأن المصريين العالقين بالخارج، مؤكدة أن الدولة ستساعد كل مصري بالخارج يرغب في العودة إلى وطنه.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى أنها تواصلت مع المسؤولين بشركة "إير كايرو"؛ لبحث توفير سبل إجلاء المعلمين المصريين بالصومال، وذلك في إطار خطة الدولة لإجلاء المصريين العالقين بكافة دول العالم.

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