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خلال مؤتمر صحفي.. "الوفد" يطرح رؤيته بشأن أحداث ليبيا وسد النهضة غدًا

07:21 م الأربعاء 10 يونيو 2020
خلال مؤتمر صحفي.. "الوفد" يطرح رؤيته بشأن أحداث ليبيا وسد النهضة غدًا

المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد

كتب- مصراوي:

دعا المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، وأعضاء لجنتي الدفاع والأمن القومي والإعلام بالحزب وعدد من قيادات الوفد، إلى اجتماع عاجل؛ لمناقشة وإعلان رأي حزب الوفد بشأن الأحداث الجارية في ليبيا وسد النهضة.

يعقد الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهر الخميس، الموافق 11 يونيو 2020 بالمقر الرئيسي للحزب، ويعقبه مؤتمر صحفي وإعلامي لإعلان رأي الوفد في الأحداث الجارية في ليبيا وسد النهضة.

بهاء الدين أبوشقة حزب الوفد سد النهضة ليبيا

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