بعد فتح باب التظلم.. تعرف على موعد الاستعلام عن شقق الإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

أعنلنت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، فتح باب التظلم للمواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط ضمن الإعلان الـ12، بداية من يوم الأحد 7 يونيو 2020، وحتى الثلاثاء 30 يونيو 2020، كفرصة أخيرة لهم لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغيـر المُكتملة لتعديل موقفهم من غير المُنطبق إلى المُنطبق.

ويتسائل الحاجزين ضمن الإعلان الـ12 للإسكان الاجتماعي عن موعد بدء الاستعلام الميداني لهم، وهو ما أكدته مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سيتم البدء في إجراءات الاستعلام الميداني بعد الانتهاء من دراسة جميع التظلمات والرد عليها.

وأشارت إلى أن مرحلة الاستعلام الميداني تتم للتأكد من صحة بيانات الحاجزين وقت التقديم والتي تشمل بيانات السكن، وجهة العمل للحاجز وزوجته لو كان متزوج.

وأكدت أنه سيتم تحديد أولويات المشروعات المختلفة بالإعلان وفقاً للآلية المُقررة من رئاسة مجلس الوزراء، والتي تتمثل في الأسرة التي تعول، تليها الأسرة التي لا تعول، يليها الأعزب، وفي جميع المراحل يتم تحديد الأولوية طبقًا للأصغر سنًا.

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين في الإعلان الـ12 في 8 محافظات، 18345 مواطناً قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على البوابة الإلكترونية للصندوق.

- ولمعرفة أسماء الفائزين في مشروع الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان الـ12 من هنا



