"خطة البرلمان" تطالب بضم جميع المراكز البحثية تحت كيان واحد

كتب- أحمد علي:



طالبت ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضم جميع المراكز البحثية التي تعمل في مصر تحت كيان واحد يتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، في ضوء مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.



وقالت ألكسان: البحث العلمي هو رأس الهرم، ولابد من الاهتمام به خلال الفترة الحالية والفترات القادمة أيضًا.



وتساءلت النائبة ميرفت ألكسان، عن إمكانية إتاحة الكمامات التي يتم إنتاجها في المستشفيات الجامعية للجمهور.



وقالت: المستشفى الجامعي بطنطا خصصت خطا لإنتاج للكمامات، فهل من الممكن أن يتم طرح تلك الكمامات للجمهور لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين؟.





وكشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، عن تفاصيل جهود إنتاج الكمامات، موضحًا أن الإنتاج يكفي المستشفى الجامعي فقط، وهناك خط إنتاج بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وبكميات تصل إلى 25 ألف كمامة في الأسبوع