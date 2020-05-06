وزيرة الثقافة تنعي شاعر العامية يسري العزب: "رحل حبيب أدباء الأقاليم"

كتب- محمد عاطف:

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، الشاعر الكبير الدكتور يسري العزب، الذى غيبه الموت، أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 73 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت "عبدالدايم"، إن شعر العامية فقد أحد أهم مبدعيه والذي ترك الكثير من الإبداعات المميزة، وطالما اكتشف أدباء ورعاهم، مشيرة إلى أنه لقب بحبيب أدباء الأقاليم لاهتمامه باكتشاف الموهوبين منهم وتوجيههم.

يذكر أن الشاعر الدكتور يسري العزب ولد عام 1947 بقرية ديمشلت التابعة لمحافظة الدقهلية، وكان والده شاعرًا كلاسيكيًا يكتب الفصحى، بينما عمه الدكتور محمد أحمد العزب من رواد شعر التفعيلة، رغم أزهريته، وصل إلى عمادة كلية اللغة العربية.

حصل على الإعدادية الأزهرية المعادلة عام 1962، ثم الثانوية العامة سنة 1964، وتخرج من كلية الحقوق عام 1969، ومن كلية الآداب عام 1975 بامتياز مع مرتبة الشرف، نال درجة الماجستير بامتياز عام 1981، ثم الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام 1985.

كتب عدة مسرحيات شعرية وأخرجها ومثل فيها، منها "تغريبة عبرازق الهلالي" وأصلها عبدالرازق، ومسرحية "الوعد سعد" و"نخلتين فيل العلالي" و"ريحة النعناع وغيرها.