ممثل الصحة أمام البرلمان: تسجيل 348 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"
كتبت- ميرا إبراهيم:
قال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" اليوم الاثنين، وصل حتى الآن إلى 348 مصابًا.
وأضاف السبكي، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، المنعقد الآن، أن العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى 6813، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 436، بينما وصلت حالات الشفاء والتعافي إلي 1632، وعدد الحالات التي تحولت من إيجابية إلي سلبية 2139.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا في مصر من أعلى نسب الشفاء في العالم، وذلك أمر يضاف لمكتسبات الدولة المصرية.
وناشد مساعد وزير الصحة المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتدابير الصحية، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، في هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن، متابعا: "لا بد أن يلتزم المواطنون بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي، لوقف والحد من الزيادة اليومية في أعداد المصابين".
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