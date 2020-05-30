محافظ القاهرة يتفقد موقف عبدالمنعم رياض لمتابعة الالتزام بارتداء الكمامات

كتب- محمد نصار:



تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم، موقف عبدالمنعم رياض، لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي.



ويأتي ذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة اعتبارًا من اليوم بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل الأسواق والمنشآت العامة والخاصة والمصالح الحكومة والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي حفاظا على الصحة العامة .