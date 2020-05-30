وزير الزراعة يصل كفر الشيخ لتفقد المشروعات الزراعية والحيوانية -صور
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كتب- أحمد مسعد:
وصل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، إلى محافظة كفر الشيخ؛ لتفقد بعض المشروعات الإنتاجية الزراعية والحيوانية والبحثية.
ورافق الوزير خلال الزيارة كلٌّ من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، واللواء إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة، وقيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية ومحافظة كفر الشيخ.
تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خلال الزيارة؛ حيث تبدأ الجولة بتفقد مركز التلقيح الصناعي.
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